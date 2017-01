Tiziano Ferro e Carmen Consoli insieme al Festival di Sanremo

Roma, 13 gen. (askanews) - Tiziano Ferro e Carmen Consoli hanno svelato sui social che saranno insieme al Festival di Sanremo 2017, condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi. I due artisti lanciano "Il confronto", la nuova canzone in cui lui duetta con la cantautrice catanese: "In attesa di vederli insieme a Sanremo 2017, ecco il video de 'Il Conforto', il nuovo singolo insieme a Carmen Consoli!", recita il post. L'annuncio del duetto è giunto in concomitanza con l'uscita della nuova traccia che è in rotazione radiofonica da oggi. "Il Conforto" di Tiziano Ferro e Carmen Consoli è una ballata elettronica, senza elementi acustici nell'arrangiamento: "Carmen - racconta Tiziano - mi segue come se avessimo cantato insieme per dieci anni. La sintonia è stata immediata e meraviglios". È la seconda canzone tratta dall'album di Ferro 'Il mestiere della vita', che ha già ottenuto il terzo Disco di Platino in sole quattro settimane, e segue il successo del singolo apripista "'potremmo ritornare'. Adx