Roma, 29 dic. (askanews) - Carlitos Tevez, l'Apache, sbarca in Cina a 32 anni per una cifra record. L'ex Juventus e Boca Juniors giocherà per lo Shanghai Shenua per la stratosferica cifra di 38 milioni di euro netti a stagione. Al Boca Juniors andranno 11 milioni di euro. Tevez, che firmerà un biennale, giocherà al fianco degli ex Inter, Guarin e Martins e sarà il giocatore più pagato al mondo. Tevez è solo l'ultima delle stelle ingaggiate in Cina. La scorsa settimana Oscar, il centrocampista brasiliano del Chelsea, è stato ceduto allo Shanghai Sipg ed ha firmato un quadriennale da 25 milioni l'anno. Cam