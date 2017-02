Test MotoGp, Guida Maverick Vinales su Marquez, Rossi undicesimo

Roma, 17 feb. (askanews) - I secondi test del 2017 si chiudono nel segno di Maverick Viñales. Il portacolori Movistar Yamaha è il più veloce nella tre giorni a Phillip Island con il primato segnato venerdì 17 febbraio. Dietro di lui Marc Marquez (Repsol Honda). Valentino Rossi, compagno di scuderie del migliore di questo inizio anno, è undicesimo della giornata ma comunque veloce. Bene Dani Pedrosa, terzo; il numero 26 HRC torna nelle prime cinque posizioni con Andrea Dovizioso (Ducati Team) come settimo. Jorge Lorenzo, compagno di scuderia del romagnolo cerca il miglior passo ed è subito dietro, ottavo. Un precampionato da assoluto protagonista quello di Viñales che dopo Valencia e Sepang fa suoi anche i test australiani. Il miglior tempo del numero 25, 1:28.549, arriva al tredicesimo passaggio dei 101 effettuati con il quale domina per tutta la giornata la tabella crono. Con Rossi ci si è concentrati principalmente sulla lunga distanza: 1:29.470 è il crono del numero 46 con a referto 52 giri. Chi è costretto ad inseguire è il campione del mondo Marc Marquez che ha chiuso il suo miglior passaggio in 1:28.843. Terzo miglior tempo di Dani Pedrosa, al netto dell'attacco influenzale di giovedì in ottima forma. Il Ducati Team lascia l'Australia con una grande mole di lavoro fatta. Andrea Dovizioso ha un bel passo e la moto sembra adattarsi bene al suo stile. 1:29.248 il miglior crono di 'Desmo Dovi' che gli vale il settimo posto in tabella tempi. Diversa la situazione di Jorge Lorenzo, ad oggi staccato di circa 0,7s dalla vetta in ottava posizione Adx