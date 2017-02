Test Barcellona, Vettel in testa alla pausa

Roma, 27 feb. (askanews) - Sebastian Vettel è in testa alla pausa pranzo delle ore 13 nella prima giornata di prove al Montmelò che ha aperto la stagione 2017 di Formula1, test che si protrarranno fino al 2 marzo. Vettel guida con 1'22"791 (gomme medie), davanti alla Mercedes di Bottas, in 1'23"169 (gomme soft). Sessantadue i giri inanellati dalla SF70H del tedesco. Meglio di lui ha fatto solo Bottas, che con la Mercedes W08 ha messo insieme 79 giri. La Red Bull RB13 di Daniel Ricciardo dopo quattro giri è stato riportato ai box per un problema ai sensori. Terzo tempo per Perez (Force India) 1'23"709. Poi Massa (Williams) 1'25"552, Sainz jr (Toro Rosso) 1'25"632,Hülkenberg (Renault) 1'26"319, Magnussen (Haas) 1'26"404, Ericsson (Sauber) 1'26"865, Ricciardo (Red Bull) 1'28"712. Adx