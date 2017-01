Roma, 18 gen. (askanews) - Nuova scossa di terremoto avvertita a Roma poco prima le 11.30, dopo le due precedenti di questa mattina. Evacuata per precauzione la università Luiss, sulla via Nomenatana, a Roma, il liceo Manara a Monteverde, una scuola al quartiere Trastevere, e altri istituti scolastici nella capitale, dopo le scosse di terremoto. "Stiamo facendo le verifiche" e "non ci attendiamo grandissimi crolli". A spiegarlo è stato il capo del Dipartimento della Protezione Civile, parlando a SkyTg24 della scossa sismica di magnitudo 5.3 registrata questa mattina tra le province di L'Aquila e di Rieti. "Un valore che può creare problemi alle infrastrutture già compromesse", ha sottolineato. "Il sisma è stato sentito in maniera chiara in tutta la parte centrale del paese, anche nella capitale - ha aggiunto Curcio - In quella zona le difficoltà sono aumentate dal fatto che sta nevicando in maniera ininterrotta da diverse ore". Rus 181114 gen 17 Ska MAZ