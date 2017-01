Ma che non sia come il vecchio servizio militare

Roma, 22 gen. (askanews) - "Reintrodurre 6 mesi di sevizio militare obbligatorio per ragazzi e ragazzi, imparando il primo soccorso e la protezione civile: sarebbe fondamentale per intervenire subito qualunque cosa accada". E' l'idea proposta dal segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, durante la Trasmissione L'Arena di Massimo Giletti su Rai 1. Sarebbe più un servizio civile che militare: "farlo come si faceva ai miei tempi, 12 mesi lontano da casa con un fucile senza che nemmeno venisse insegnato come usarlo, non servirebbe ovviamente a niente", ha aggiunto. Voz MAZ