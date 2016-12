Giacarta, 30 dic. (askanews) - Una forte scossa di terremoto è stata avvertita sull'isola turistica di Bali, in Indonesia, dove comunque non sono stati segnalati danni a cose o persone. Lo hanno riportato fonti giornalistiche sul posto: le autorità non hanno lanciato alcuna allerta tsunami. La scossa, di magnitudo 6.2, ha avuto epicentro 300 chilometri a est di Bali, nei pressi dell'isola di Sumbawa, a circa 72 chilometri di profondità. E' stata registrata alle 6.30 di questa mattina, le 23.30 di giovedì in Italia. Lo ha precisato l'Istituto di geofisica americano Usgs.

"Il terremoto è stato molto lungo. La maggior parte delle persone ha iniziato ad abbandonare la propria casa e si è messa a correre, come nel mio caso, perchè abbiamo avuto molta paura", ha raccontato un testimone, residente nell'isola di Sambawa. Lo Usgs ha definito molto ridotta la possibilità che ci siano danni a cose o persone. Fco/Int9