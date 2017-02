Tassisti e ambulanti assediano Roma. Raggi: "Con loro", poi precisa: "No alla violenza"

Roma, 21 feb. (askanews) - Tassisti e ambulanti assediano Roma. Scontri e bombe carte al settimo giorno di protesta dei tassisti in una Capitale blindata da camionette e cordoni di polizia. Una protesta contro il rinvio delle norme anti-Uber contenuto nel milleprooroghe, che si è unita a quella dei lavoratori ambulanti in dissenso con la direttiva Bolkenstein. Il bilancio è di 4 fermi durante gli incidenti avvenuti vicino la sede del Partito democratico.

Lo ha reso noto la questura, spiegando che si tratta di due appartenenti al movimento romano di Forza Nuova, e già responsabile in passato di atti di violenza. Una terza persona è stata fermata per atti di violenza con un tirapugni, mentre una quarta è stata fermata per il lancio di bombe carta, una delle quali esplodendo ha causato la rottura di alcuni vetri in via In Aquiro. Al momento - riferisce sempre la questura - si registrano 4 agenti della polizia feriti, mentre sono tre i manifestanti ricorsi a cure mediche.

"Basta riforme calate dall'alto. Stop emendamento Lanzillotta. Noi al fianco dei tassisti. Tra poco in piazza con loro" aveva twittato in mattinata Virginia Raggi, esprimendo sostegno totale alla categoria. "Apriremo un tavolo apposito per affrontare i vostri problemi - ha assicurato la prima cittadina pentastellata - In passato ci sono stati comportamenti non del tutto corretti da parte di alcuni, noi vogliamo incontrarvi e risolvere tutta la situazione nella legalità", ha aggiunto. Nel tardo pomeriggio, poi, sempre via social, è arrivata la precisazione: "Manifestare è un diritto. Usare la forza è inaccettabile. Al fianco di chi protesta civilmente. Ferma condanna verso chi ricorre alla violenza".Int5