SuprBowl: vincono i New England Patriots al supplementare

Roma, 6 feb. (askanews) - Storica vittoria al Super Bowl per i New England Patriots che hanno battuto gli Atlanta Falcon a Houston, in Texas, per 34 a 28, in una partita conclusa ai supplementari al termine di una rimonta eccezionale. E' la prima volta che una finale si conclude all'overtime. Quinto titolo per la squadra e quinto per il quarterback Tom Brady, che entra cosi' nell'Olimpo del football. Ma la partita era cominciata tutt'altro che in discesa con Atlanta capace di andare sul 28-3. Brady, a quel punto, prendeva su di sé la responsabilita del match e riportava i suoi fino al 28-28. Alla festa ha partecipato anche il presidente del Stati Uniti Donald Trump che dal suo resort di Mar-a-Lago in Florida dove ha assistito all'incontro in un party privato da lui ospitato, ha twittato: "Formidabile rimonta e vittoria dei Patriots. Tom Brady, Bob Kraft e Coach B sono vincitori totali. Wow!". Sul palco Houston è salita anche Lady Gaga discesa sul palco con un messaggio di unità e inclusione apprezzato da tutti. Adx