SuperGallinari, espugna la Los Angeles dei Clippers

Roma, 27 dic. (askanews) - I Denver Nuggets vincono allo Staples center avendo la meglio dei Clippers al termine di una partita emozionante. Gallinari gioca un ottima gara, mettendo la firma in calce alla vittoria con una doppia doppia, 23 punti e 11 rimbalzi e tanta sostanza. Dopo la battaglia contro Golden State, Cleveland concede una partita di riposo a LeBron James e va ko contro Detroit. Love e Irving non bastano ai campioni. Washington passa su Milvaukee con 32 di Porter. Colpaccio dei Magic che affondano i Grizzlies confermando il loro discreto stato di forma, che gli ha permesso di centrare la seconda vittoria in fila, la terza nelle ultime 4 gare. Senza Marco Belinelli, tenuto fermo ai box da una distorsione alla caviglia sinistra, gli Hornets crollano sul campo dei Nets. Anthony Davis (28 punti) trascina i Pelicans alla vittoria questa volta ai danni dei Mavericks. 32 punti e 12 assist, in 3 quarti per James Harden che mette il sigillo sulla vittoria dei Phoenix Suns. Dopo 3 sconfitte consecutive i Bulls tornano ad alzare la testa battendo, sul campo di casa, i Pacers. Minnesota senza problemi su Atlanta mentre Toronto vince a Portland, priva di Lillard, con Lowry che fa segnare 27 punti. Quarta vittoria di fila di Sacramento, molto sofferta, 102-100 su Phildadelphia. Decide la stoppata di Cousins sul tiro da 3 di Embiid. Questi i risultati della notte nel cambionato di basket Nba: Washington Wizards-Milwaukee Bucks 107-102 Orlando Magic-Memphis Grizzlies 112-102 Brooklyn Nets-Charlotte Hornets 120-118 Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 106-90 Chicago Bulls-Indiana Pacers 90-85 New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks 111-104 Houston Rockets-Phoenix Suns 131-115 Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks 104-90 Portland Trail Blazers-Toronto Raptors 91-95 L.A. Clippers-Denver Nuggets 102-106 Sacramento Kings-Philadelphia 76ers 102-100 Adx