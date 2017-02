"Sui conti pubblici l'Italia non è adempiente"

Bruxelles, 22 feb. (askanews) - La conclusione del rapporto sul debito pubblicato oggi "è che in questo momento l'Italia non è adempiente, ma come sapete il governo italiano si è impegnato a misure pari allo 0,2 per cento Pil entro aprile, allo scopo di raggiungere la sostanziale adempienza con il Patto". Lo ha affermato il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, durante una conferenza stampa a Bruxelles. "Spero sinceramente - ha concluso - che questi impegni possano essere realizzati in tempo". Luc-Voz-int5