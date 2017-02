Su Chi le foto proibite di Melania Trump

Roma, 7 feb. (askanews) - Il settimanale Chi pubblica in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 8 febbraio un servizio fotografico che mostra la nuova First lady degli Stati Uniti Melania Trump quando, giovane modella appena arrivata a New York, ha posato nuda per un servizio fotografico destinato a una rivista per soli uomini. Sono foto molto esplicite nelle quali la futura First lady, e non ancora sposata con Donald Trump, posa completamente nuda e abbracciata alla top model svedese Emma Eriksson in pose lesbo soft e sadomaso. Le immagini sono state scattate nel 1995 dal fotografo Jarl Ale de Basseville (di origini aristocratiche ma dal passato turbolento) e pubblicate per la prima volta in Francia nel 1996. Poi sono rimaste chiuse nell'archivio del fotografo per 21 anni. Ora il settimanale Chi le ha riportate alla luce: la curiosità è che per queste foto la futura moglie del presidente degli Stati Uniti, che era agli esordi, non percepì neppure un dollaro. Adx