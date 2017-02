Studenti impediscono a editorialista pro-Trump di parlare a Berkeley

Los Angeles, 2 feb. (askanews) - Scontri sono scoppiati ieri nella prestigiosa Università americana di Berkeley, in California, tra la polizia e gli studenti che manifestavano contro la visita di un editorialista del sito ultra-conservatore Breitbart. Centinaia di manifestanti, per lo più studenti, hanno protestato mandando in frantumi i vetri delle finestre della città universitaria, dando fuoco a pali di legno e lanciando pietre contro la polizia, che ha risposto lanciando gas lacrimogeni. La polizia ha isolato il perimetro e, alla fine, l'università ha annullato la conferenza di Milo Yiannopoulos, che avrebbe dovuto tenersi in prima serata.

Forte sostenitore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha chiamato "Daddy" ("Papà") durante la campagna elettorale, Yiannopoulos è una delle figure principali della destra alternativa americana, nazionalista e pro-bianchi. Specializzato nelle nuove tecnologie e conosciuto sui social network per il suo tono provocatorio, Yiannopoulos era stato bandito da Twitter nel mese di luglio per aver alimentato gli attacchi contro attrice nera americana Leslie Jones. Il sito Breitbart, vicino all'estrema destra, ha apportato il suo sostegno ufficiale ed attivo a Trump, durante la corsa per la Casa bianca. Coa/Int9