Studentessa pendolare resta sola nel vagone e viene aggredita da 2 uomini

Milano, 11 feb. (askanews) - Aggredita, picchiata e toccata nelle parti intime da due uomini, probabilmente di origine nord africana. E' l'incubo vissuto giovedì da una studentessa di 16 anni, mentre si trovava a bordo del treno locale Milano-Mortara, dove era salita in compagnia di un amica, poi scesa alla fermata di Abbiategrasso. A quel punto la studentessa rimasta solo nell'ultimo vagone del treno, è stata avvicinata dai due uomini che prima l'avrebbero insultata e poi picchiata, toccandola anche nelle parti intime. La ragazzina ha gridato e chiesto aiuto, ma nessuno l'ha sentita. Alla prima stazione è riuscita a liberarsi e scendere dal treno, come i due aggressori che si sono dileguati. Giunta a casa la ragazzina non ha voluto raccontare l'accaduto ai genitori, ma il giorno dopo, venerdì, si è sentita male a scuola e i compagni hanno deciso di accompagnarla presso la clinica De Marchi di Milano, dove le è stata dignosticata la frattura di una costola e varie contusioni. Vista la situazione il personale medico ha deciso di chiamare le forze dell'ordine, cui la ragazzina ha raccontato l'accaduto facendo scattare le indagini tuttora in corso.