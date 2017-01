Strage di Istanbul, il killer è l'uzbeko Abdulgadir Masharipov

Roma, 8 gen. (askanews) - La polizia turca ha identificato il killer del club Reina di Istanbul che la notte di Capodanno ha ucciso 39 persone, la maggior parte stranieri. Si tratta del militante Isis di origine uzbeka Abdulgadir Masharipov, noto anche con il nome in codice "Abu Muhammed Horasan". Lo riferiscono diversi media turchi. Secondo Hurriyet la cellula Isis di Konya, da dove è partito l'attentatore il 15 dicembre diretto a Istanbul, e che è formata da cittadini uzbeki continua a dare supporto logistico a Masharipov, che è tuttora in fuga. Le precauzioni sul nome e sull'identità del killer sono d'obbligo dopo che nei giorni immediatamente successivi alla strage erano state diffuse le identità e le foto di due persone che poi si sono rivelate essere false. Masharipov è accusato di aver ucciso 39 persone e ferito altre 65. Restano ancora dubbi sulla presenza di un secondo assalitore, come testimoniato da chi era presente alla sparatoria al Reina e dalle immagini della videosorveglianza. Dmo Dmo