Strade chiuse a Londra intorno a Buckingham Palace dopo la strage di Berlino

Londra, 21 dic. (askanews) - Le strade davanti a Buckingham Palace verranno chiuse alle auto durante la cerimonia quotidiana del cambio della guardia a partire da oggi, dopo l'attacco di Berlino nel quale un camion piombato sulla folla ha ucciso 12 persone. Lo ha annunciato la polizia metropolitana di Londra. La cerimonia militare attira regolarmente folle di turisti fuori dal cancelli della residenza della regina britannica Elisabetta II nel centro di Londra e il traffico era già limitato durante lo svolgimento. Scotland Yard ha spiegato che le chiusure sono una "precauzione necessaria" per "l'alto profilo dell'evento in un luogo simbolico con una consistente presenza militare e una grande concentrazione di persone". Le chiusure erano già state previste per un periodo di prova di tre mesi, ma sono state anticipate dopo la strage di Berlino. "Oltre alla chiusura al traffico, verranno installate barriere per mantenere la sicurezza dei movimenti della guardie". La polizia ha sottolineato che il piano di sicurezza è stato attuato come "misura di precauzione e non in relazione a informazioni specifiche". Bea-Int5