Stava twittando l'uomo che ha sbagliato busta agli Oscar

Roma, 28 feb. (askanews) - Brian Cullinan, uno dei due soci della PriceWaterhouseCoopers che aveva il compito di custodire la busta con il film vincitore dell'Oscar stava twittando una foto di Emma Stone nel backstage prima di consegnare la busta sbagliata a Warren Beatty. E' quanto emerso dall'inchiesta interna per capire come mai sia stato annunciato il film sbagliato come vincitore nel corso della serata degli Oscar. PricewaterhouseCooper, la compagnia che cura il sistema di votazione degli Academy Awards fin dal 1934, si è addossata tutta la responsabilità del flop e Cullinan ha lavorato alla cerimonia degli Oscar negli ultimi quattro anni. Invece di consegnare a Warren Beatty la busta con il miglior film, Cullinam ha porto all'attore quella con la miglior attrice, premio già assegnato in precedenza. Dopo l'annuncio dell'errore l'uomo ha cancellato tutti i suoi tweet, ma Screengrabs rivela che Cullinan aveva twittato quattro volte durante la cerimonia. Tre minuti prima dello scandalo, l'uomo ha scattato una foto di Emma Stone con in mano la statuetta per La La Land e l'ha postata su twitter con la scritta "Best Actress Emma Stone backstage! #PWC". L'uomo avrebbe preso la busta dalla pila sbagliata. Un altro socio della PWC ha dichiarato: "Brian è davvero distrutto. Sta malissimo. Ed è anche un mio errore, un nostro errore, siamo tutti terribilmente costernati".

