Starbucks sfida Trump e promette di assumere 10mila rifugiati

New York, 30 gen. (askanews) - Starbucks assumerà 10.000 rifugiati in tutto il mondo nei prossimi cinque anni in risposta al decreto anti-immigrazione del presidente Donald Trump. Lo ha detto il fondatore della catena statunitense di caffetterie Howard Schultz. "Vi scrivo oggi con grande preoccupazione, il cuore pesante e una ferma promessa", si legge nella lettera scritta ai dipendenti perchè sappiano che "noi non rimarremo a guardare, non rimarremo in silenzio mentre l'incertenza sulle iniziative della nuova amministrazione cresce ogni giorno che passa". Ricordando la "lunga storia" della sua azienda nell'assumere giovani in cerca di opportunità, Schultz ha quindi annunciato: "Ci sono più di 65 milioni di cittadini del mondo riconosciuti come rifugiati dalle Nazioni Unite e noi stiamo definendo piani per assumerne 10.000 nei prossimi cinque anni nei 75 Paesi del mondo dove è presente Starbucks. E inizieremo qui negli Stati Uniti concentrandoci inizialmente su questi individui che hanno servito le truppe Usa come interpreti e personale di supporto nei diversi Paesi dove il nostro esercito ha chiesto sostegno". Sabato scorso, infatti, tra le persone fermate all'aeroporto di New York a seguito della direttiva di Trump, che vieta l'ingresso alle persone provenienti da sette Paesi musulmani (Iraq, Iran, Yemen, Libia, Sudan, Somalia e Sirie) c'erano anche iracheni che avevano lavorato come interpreti per i militari americani. Schultz è anche intervenuto sulla questione del muro che Trump vuole costruire al confine con il Messico, Paese dove Starbucks conta 600 caffetterie con 7.000 dipendenti, affermando che bisogna "costruire ponti, non muri con il Messico". Sim-Int5