Roma, 24 gen. (askanews) - E' stato svelato il titolo del prossimo film della saga di Star Wars, nelle sale il 15 dicembre 2017. L'ottava pellicola della serie si chiamerà "The Last Jedi" (L'ultimo Jedi) e sarà l'ultima in cui ci sarà la compianta Carrie Fisher, la "Principessa Leila". La pellicola è scritta e diretta da Rian Johnson, prodotta Kathleen Kennedy e Ram Bergman mentre J.J. Abrams, Jason McGatlin e Tom Karnowski sono i produttori esecutivi. Nel cast ci sono Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. L'annuncio, tra l'altro, arriva a poche ore distanza dall'ufficializzazione degli incassi di Rogue One, che ha superato il miliardo di dollari al botteghino.

Sui social però i fan si scatenano e si interrogano sul titolo dove per molti sarebbe troppo spoiler, ovvero, svelerebbe troppo sulla trama del film, oppure c'è chi accusa che nella locandina del film, la scritta rossa "Star Wars" presagirebbe morte oppure il passaggio di Rey al lato oscuro. Tra i primi a commentare il titolo dell'ottavo capitolo della saga, Mark Hamill, storico interprete di Luke Skywalker, che ha apprezzato molto il nome del film, commentando: "È diretto e minimalista, mi piace molto". Altra reazione ha invece avuto Daisy Ridley, giovane attrice britannica che ha il ruolo di Rey, che sul suo account Facebook ha pubblicato un divertente meme con il suo viso che sorride alla vista del titolo. Adx/Int2