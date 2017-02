Stalker arrestato dopo avere messo polli decapitati nel box della ex

Genova, 23 feb. (askanews) - Da dicembre perseguitava l'ex moglie, minacciandola con telefonate ed sms, fino ad arrivare a danneggiarle la macchina e a farle trovare due polli con la testa mozzata nel garage. Per questo un 40enne di Casarza Ligure, in provincia di Genova, è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori continuati, minacce gravi, danneggiamento e violazione degli obblighi assistenziali visto che dall'ottobre scorso non le versava l'assegno di mantenimento. A denunciare le vessazioni subite da parte del marito era stata la donna stessa, una 38enne di Casarza Ligure. L'uomo, rintracciato questa mattina dai militari in una frazione della cittadina ligure, è stato trovato in possesso di una mannaia e una balestra con numerosi dardi nonché di 25 grammi di marijuana. Fos/Int2