Stadio della Roma: Raggi deciderà in 48 ore. Pallotta: no è catastrofe

Roma, 22 feb. (askanews) - Entro 48 ore Virginia Raggi prenderà una decisione finale sullo Stadio della Roma, ma il presidente della società giallorossa, l'americano James Pallotta ha già detto che un'eventuale bocciatura del progetto sarebbe una catastrofe. "Virginia Raggi si sta muovendo a scopo cautelativo e farà una dichiarazione tra uno-due giorni e si chiuderà questa storia in un modo o nell'altro", ha detto Beppe Grillo, leader M5s, parlando dello stadio della Roma prima di andare all'incontro in Campidoglio con i consiglieri capitolini. Il tema più importante all'ordine del giorno è quello relativo alla costruzione del mega impianto sportivo di Tor di Valle, sulla quale una parte consistente degli attivisti pentastellati non è d'accordo. "Lo stadio si fa? Questa non è una mia decisione: la risposta la daranno Virginia e il Consiglio", ha detto Grillo ai giornalisti presenti. Rispondendo poi alla domanda se lo stadio sia utile, Grillo ha detto: "È un'opera da un milione di metri cubi dove lo stadio rappresenta il 15% e l'85% sono altre cose. Poi vedremo"."Non lo so" se si vada verso un no: "Si sta andando verso delle cautelative che sta prendendo la Raggi per il Comune, perché la situazione è un po' complessa". Intanto, Pallotta su Twitter ha scritto: "Ci aspettiamo un esito decisamente positivo dall'incontro in programma venerdì. In caso contrario, sarebbe una catastrofe per il futuro dell'As Roma, del calcio italiano, della città di Roma e francamente per i futuri investimenti in Italia".