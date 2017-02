Stadio della Roma: i geologi dicono che è meglio da un'altra parte

"Anche la casa di Totti in zona alluvionabile"

Roma, 23 feb. (askanews) - Roberto Troncarelli, presidente dell'Ordine dei Geologi di Roma e del Lazio, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Roma Capitale nel corso della trasmissione "Roma ogni giorno". Sul rischio idrogeologico nella zona di Tor di Valle, Troncarelli ha dichiarato: "E' un rischio di cui sono note le componenti ed i fattori. Il rischio di alluvionabilità, che non è circoscritto a Tor di Valle, c'è, ma può essere limitato attraverso alcuni interventi". "Tuttavia quella di Tor di Valle - ha aggiunto il presidente dell'Ordine dei Geologi di Roma e del Lazio - è una zona complessa, io sceglierei un'altra area. Ad esempio, anche la zona dove c'è la casa di Totti è alluvionabile, sta tra il fosso del Torrino ed il fosso di Vallerano". Troncarelli ha inoltre affermato: "Quando venne realizzato l'ippodromo di Tor di Valle certe problematiche non si conoscevano. Inoltre, i carichi che trasmette un ippodromo non sono gli stessi che trasmetterebbero uno stadio e gli edifici circostanti". Cro/Mpd