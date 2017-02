Stadio della Roma, Ceferin (Uefa): "Se non si fa è un disastro"

Roma, 23 feb. (askanews) - Il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin, presente oggi nella sede della Federcalcio per incontrare il presidente Carlo Tavecchio e i membri del Consiglio federale. "Sullo stadio della Roma ho letto tante cose e tutto quello che so l'ho appreso dai media, quindi non posso dire di avere un'idea completa sulla vicenda. Non so se è il giusto posto per fare lo stadio e chi ne è responsabile, ma so che se non si costruisce sarà un disastro per la società e per tutto il Paese". conclude il numero uno dell'Uefa. Adx/Int2