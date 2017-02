Roma, 20 feb. (askanews) - Come prevedibile, la presunta uccisione di Kim Jong Nam, il fratellastro del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, a Kuala Lumpur è diventata una questione internazionale, che avvelena i rapporti tra Pyongyang e la Malaysia. Il primo ministro del paese del Sudest asiatico, Najib Razak, è intervenuto oggi respingendo con sdegno la pretesa nordcoreana di condurre un'inchiesta congiunta. Kim Jong Nam è morto lunedì dopo essersi sentito male all'aeroporto della capitale malaysiana, dove si trovava per imbarcarsi su un volo per Macao, il territorio cinese dove aveva la sua principale residenza. Immediatamente le autorità sudcoreane hanno puntato il dito contro la Corea del Nord, sostenendo che spie del regime di Kim Jong Un avrebbero assassinato il 47enne primo figlio di Kim Jong Il, da tempo messo fuori dai circoli del potere nordcoreano. Per quanto la Malaysia si sia mantenuta molto prudente, tuttavia le immagini di sorveglianza - che sono state anche diffuse oggi dai media giapponesi - confermano l'ipotesi di un omicidio. Vi si vede Kim Jong Nam che entra nell'aeroporto controlla il tabellone dei voli, poi viene messo in mezzo da due donne, una delle quali gli mette sul volto qualcosa, come un fazzoletto. Poi l'uomo chiede aiuto e viene soccorso. Morirà mentre viene portato in ospedale. La polizia malaysiana si è attivata per verificare i fatti. Ha tratto in arresto una giovane donna con passaporto vietnamita e una ragazza indonesiana, col suo fidanzato. Questa si è difesa sostenendo di aver agito credendo di partecipare a uno scherzo televisivo contro l'uomo. Poi, nei giorni scorsi, è stato fermato anche un cittadino nordcoreano e la polizia ha spiegato di essere alla ricerca di altri quattro cittadini del regime di Pyongyang, i quali hanno lasciato il paese. Questi ricercati - i cui nomi sarebbero Ri Ji Hyon, Hong Sang Hac, O Jong Gil and Ri Jae Nam - sono tornati a Pyongyang, secondo il giornale malaysiano The Star, attraverso un complicato percorso: Kuala Lumpur-Giacarta-Dubai-Vladivostok. L'inchiesta malaysiana ha un coté scientifico. Dopo una prima autopsia, che non ha dato risposte definitive, è stato disposto un secondo esame necroscopico, oltre a test tossicologici per capire quale sia stato il motivo della morte dell'uomo. Una procedura contestata dall'ambasciatore nordcoreano in Malaysia, Kang Chol, il quale pretende la restituzione del corpo. Ma la Malaysia ha chiarito che il corpo sarà consegnato su richiesta della famiglia, previa consegna di campioni del Dna. Il diplomatico - che è stato convocato dal ministero degli Esteri malaysiano, il quale ha richiamato anche il proprio ambasciatore dalla Corea del Nord per consultazioni - ha accusato Kuala Lumpur di diffamare la Corea del Nord e di subire le pressioni di Seoul, da dove anche oggi il presidente facente funzioni Hwang Kyo-ahn ha accusato il regime di Kim Jong Un di aver commesso un atto di "terrorismo", e ha chiesto alla Malaysia un'indagine congiunta. La risposta malaysiana non si è fatta attendere. Najib Razak ha difeso a spada tratta l'indagine. "La nostra polizia e i nostri dottori sono estremamente professionali. Ho assoluta fiducia che essi siano obiettivi in tutto ciò che fanno", ha detto il capo del governo. "Noi - ha continuato - non abbiamo ragione di voler mettere i nordcoreani in cattiva luce. Ma vogliamo essere obiettivi e vogliamo che essi comprendono che, in Malaysia noi applichiamo lo stato di diritto". Kim Jong Nam, apparentemente, non era una minaccia per il fratellastro. La sua figura era caduta in disgrazia dopo che era stato arrestato, nel 2001, all'aeroporto di Tokyo-Narita, dove si trovava sotto mentite spoglie. Sostenne allora di voler portare la famiglia a Disneyland. La sua vita prese a svolgersi tra Macao e Pechino, presumbilmente sotto protezione della Cina, il principale alleato di Pyongyang, ma sempre più irritato dal riottoso vicino. Quando, nella successione al padre Kim Jong Il, gli fu preferito il fratello minore, Kim Jong Un, disse di non avere ambizioni di governo, ma criticò il fratello giudicandolo non adatto alla leadership. La sua presenza prevalentemente in territorio cinese, in un momento in cui i rapporti con Pechino non sono proprio idilliaci, potrebbe essere stata vissuta male da Kim Jong Un. Pechino ha condannato i test nucleari e missilistici di Pyongyang, approvando anche in Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite l'inasprimento delle sanzioni contro la Corea del Nord. E, nei giorni scorsi, con un tempismo significativo rispetto all'ultimo lancio balistico nordcoreano e all'uccisione di Kim Jong Nam, ha bloccato l'importazione di carbone dalla Corea del Nord, che è un'importante fonte di valuta pregiata per la fragilissima economia del regno dei Kim. Mos-vgp-Int5