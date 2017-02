Spiaggiate 400 balene in Nuova Zelanda (300 sono già morte)

Roma, 10 feb. (askanews) - Corsa contro il tempo in Nuova Zelanda dove centinaia di volontari stanno cercando di salvare decine di cetacei spiaggiati sulla battigia di Farewell Split, sulla South Island. Circa 400 balene pilota - riporta la Bbc - si sono arenate sulla spiaggia e oltre 300 sono già morte. I volontari, residenti e uomini del dipartimento ambientale, hanno formato delle catene umane per passarsi i secchi pieni d'acqua e gettarla sugli animali. Il dipartimento dell'ambiente ha detto di aver ricevuto un avviso di un possibile spiaggiamento la sera di giovedì, ma non ha potuto lanciare l'operazione di salvataggio che all'alba di venerdì poiché era tropo pericoloso intervenire con il buio. Secondo l'ong Project Jonah che sta coordinando il salvataggio erano 416 le balene spiaggiate. Nel febbraio 2015, sulla stessa spiaggia, arrivarono per errore 200 cetacei, la metà dei quali morì. Cls-Int5