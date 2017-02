Roma, 20 feb. (askanews) - "Il direttore generale dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, Francesco Spano, ricevuto nel pomeriggio a Palazzo Chigi dalla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico". E' quanto si legge in una nota. "Le dimissioni - si sottolinea - vogliono essere un segno di rispetto al ruolo e al lavoro che ha svolto e continua a svolgere l'Unar, istituito con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.215, in recepimento alla direttiva comunitaria n. 2000/43 CE contro ogni forma di discriminazione. La presidenza del Consiglio, per quanto non si ravvisino violazioni della procedura prevista e d'accordo con il dott. Spano, disporrà la sospensione in autotutela del Bando di assegnazione oggetto dell'inchiesta giornalistica" delle Iene, "per effettuare le ulteriori opportune verifiche. I relativi fondi, comunque, non sono stati ancora erogati". Pol/Bac/Int2