New York, 21 feb. (askanews) - Circa 1,4 milioni di bambini gravemente malnutriti rischiano di morire di fame quest'anno a causa della carestia che sta colpendo Nigeria, Somalia, Sud Sudan e Yemen. Questo l'allarme lanciato dall'Unicef, il cui direttore, Anthony Lake, ha chiesto di agire in fretta per "salvare tante vite umane". Nello Yemen sono 462.000 i bambini gravemente malnutriti, mentre in Nigeria 450.000. In Somalia sono ora 185.000 i bambini sull'orlo della fame e diventeranno circa 270.000 in pochi mesi, mentre in Sud Sudan sono oltre 270.000 i bambini malnutriti, ma solo ieri le autorità hanno dichiarato lo stato di carestia in alcune zone del Paese dove vivono 20.000 bambini. Sim