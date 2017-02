Soccorsi 91 migranti, anche una neonata portata in ospedale

Roma, 9 feb. (askanews) - Soccorsi dalla guardia costiera al largo della Puglia 91 migranti a bordo di un'imbarcazione, tra loro anche una bimba di due mesi, portata in ospedale. Fermati due russi sospetti scafisti. I migranti - spiega la guardia costiera di Gallipoli - sono stati soccorsi questa notte da tre motovedette della guardia costiera di Gallipoli, Otranto e Leuca, e sono sbarcati stamattina al porto di Otranto. Le attività di ricerca e soccorso sono partite intorno alla mezzanotte, dopo una segnalazione alla centrale operativa della guardia costiera a Roma da parte dell'autorità Sar (search and rescue) greche, e sono state coordinate dalla guardia costiera di Gallipoli. Le operazioni di ricerca, particolarmente complicate dalle condizioni di scarsa visibilità, si sono concluse intorno alle 2.30, quando l'imbarcazione con i migranti è stata avvistata dalle motovedette della guardia costiera. A bordo dell'imbarcazione a vela, i militari hanno accertato la presenza di novantuno migranti di nazionalità pakistana, iraniana e afgana: 20 donne, 26 minori e 45 uomini. I migranti, una volta arrivati nel porto di Otranto, sono stati affidati agli operatori sanitari per le prime cure. Solo per una bambina di due mesi è stato necessario il trasporto all'ospedale di Scorrano. Il pool antimmigrazione della procura di Lecce, su disposizione della competente autorità giudiziaria, ha fermato due cittadini russi, sospettati di essere gli scafisti. Red-Gtu-Int5