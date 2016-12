Roma, 29 dic. (askanews) - Slitta al 30 giugno 2017 il termine - attualmente fissato al prossimo 31 dicembre - entro il quale nei condominii devono essere installati i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, previa verifica che tale installazione determini efficienza di costi e risparmio energetico. Lo comunica Confedilizia. Pochi giorni fa, Confedilizia - reiterando un'azione svolta nei confronti del precedente Governo - aveva scritto al sottosegretario alla presidenza del consiglio per segnalare che in molti edifici non è stato possibile adempiere a quanto imposto dalla legge a causa del ritardo con cui è stato approvato il decreto che ha modificato le regole applicabili e dell'impossibilità materiale, per le imprese, di soddisfare le innumerevoli richieste. Con il conseguente rischio dell'applicazione di forti sanzioni - da 500 a 2.500 euro per ciascuna unità immobiliare - nei confronti di moltissimi proprietari di casa. "Diamo atto al Governo - ha dichiarato il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa - di aver posto rimedio, pur con le difficoltà derivanti dai vincoli europei, ad un problema che aveva creato forte allarme nelle famiglie, come testimoniato dalle continue segnalazioni delle nostre Associazioni territoriali impegnate nella quotidiana attività di assistenza ai condominii. I sei mesi in più a disposizione potranno consentire, ai tanti proprietari e amministratori condominiali in difficoltà per colpe non a loro addebitabili, di attivarsi fin d'ora per svolgere il complesso iter necessario per l'applicazione della normativa". Red/Cip-int4