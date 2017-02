Siria, 77 i morti in attacco di ieri ad Al Bab rivendicato da Isis

Beirut, 25 feb. (askanews) - E' di 77 morti l'ultimo bilancio delle vittime dell'attentato suicida messo a segno ieri dai jihadisti dello Stato islamico (Isis) nei pressi della sua ex roccaforte, Al-Bab, nel Nord della Siria. Lo ha riferito oggi l'Osservatorio siriano per i diritti umani, precisando che 41 delle vittime sono civili. I jihadisti dell'Isis sono stati cacciati giovedì scorso da Al Bab, ultima grande città sotto il loro controllo nella provincia settentrionale di Aleppo, al termine dell'offensiva lanciata il 10 dicembre scorso dai ribelli siriani e dall'esercito turco. E ieri un kamikaze ha fatto esplodere un'autobomba contro due quartieri generali dei ribelli situati a Susian, a otto chilometri da Al Bab: "Ci sono ancora decine di feriti e di persone date per disperse", ha aggiunto Abdel Rahmane. (fonte Afp) Sim MAZ