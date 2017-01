Sindaco Berlino a Trump: non costruire muro col Messico

Berlino 28 gen. (askanews) - "Non costruire questo muro": il consiglio a Donald Trump arriva dal sindaco di Berlino, Michael Mueller, dopo che il neopresidente degli Stati Uniti ha annunciato di voler mantenere la promessa elettorale di innalzare una barriera lungo la frontiera con il Messico. Mueller ha sottolineato come la sua città "non possa non commentare quando un Paese intende costruire un nuovo muro": "Noi berlinesi sappiamo quanta sofferenza ha causato la divisione di un intero continente con il filo spinato e il cemento, e non possiamo accettare che nel XXI secolo la nostra esperienza storica venga ignorata proprio da coloro ai quali dobbiamo in gran parte la nostra libertà, gli Stati Uniti". red