Sibilia (e altri M5s) contro Grillo sull'adesione ad Alde

Roma, 8 gen. (askanews) - "Votare informati è importante". E' quanto scrive su Facebook il deputato M5s Carlo Sibilia, in riferimento alla consultazione online lanciata oggi da Beppe Grillo sulla collocazione del Movimento 5 Stelle all'interno del Parlamento europeo, con la possibilità di lasciare Efdd e l'ingresso in Alde. "Ecco cosa diceva il gruppo ALDE di noi - ricorda Sibilia - meno di 3 anni fa: "Per completezza, si segnala che anche "Alleanza dei Liberali e Democratici per l'Europa (ALDE)", il gruppo più europeista e federalista esistente al PE, ha espresso una posizione unitaria, la quale tuttavia ha considerato i sette punti per l'Europa del M5S come "completamente incompatibili con la loro agenda pro-Europa" definendo il M5S "profondamente anti europeo" e il suo programma "irrealistico e populista". ALDE è anche favorevole alla clausola ISDS nel TTIP. E quindi al TTIP stesso. Del resto se si definiscono liberali ci sarà un motivo". "ALDE - aggiunge il deputato M5s - ha boicottato tutte le candidature del M5S alla presidenza e alla vicepresidenza di commissioni del parlamento europeo. Decidete se meglio soli (vi ricordo che il parlamento europeo non ha iniziativa legislativa, cioè, per intenderci i deputati non possono proporre leggi) o male accompagnati e un po ipocriti. Buon voto".

"Sono d'accordo con Carlo; probabilmente meglio soli che male accompagnati. È il momento di mantenere la #BarraDritta e riflettere con calma quando si fanno certi passi. In ogni caso buon voto!". E' quanto scrive su Facebook il deputato M5s Michele Dell'Orco, in merito al voto online sull'eventuale adesione, in Parlamento Ue, agli europeisti e liberali dell'Alde.

"Apprendo dal Blog di Beppe Grillo che oggi, domenica 8 gennaio, si vota per decidere se confluire nel gruppo politico dell'ALDE, rimanere nell'attuale gruppo EFDD o andare nei non iscritti. A chi me l'ha chiesto rispondo anche qui: io come eurodeputato del M5S non ne sapevo niente e come voi attivisti e non, ho appreso la notizia, con sorpresa e sconcerto, questa mattina". E' quanto scrive su Facebook l'europarlamentare M5S Marco Zanni. "Il gruppo EFDD non si è sciolto e probabilmente potrà vivere fino alla fine di questa legislatura, nel 2019. Perciò da iscritto, contro il metodo utilizzato, che non ha nulla a che fare con democrazia diretta, e contro un gruppo come l'ALDE che rappresenta il liberismo e l'eurismo più sfrenato, ho votato per la permanenza nel gruppo EFDD", conclude Zanni.

"#BarraDritta o #DiTuttoPerQualchePoltrona? ALDE è un gruppo europeista, favorevole al TTIP, ha definito il programma M5s 'populista e irrealizzabile". Quando ci si è alleati con UKIP si è detto che era per poter aver qualche presidenza di commissione, il risultato è stato un accordo fra ALDE, PSE E PPE per escludere EFDD (M5S+UKIP+altri) da ogni presidenza di commissione. Queste ed altre importanti informazioni su ALDE forse andavano inserite nel post di oggi pubblicato su beppegrillo.it per chiedere agli iscritti di votare se il M5S deve allearsi con ALDE, restare con UKIP o andare DA SOLI". E' quanto scrive su Facebook il deputato M5s Riccardo Nuti. "Senza queste informazioni un lettore tenderebbe a votare per l'alleanza con ALDE ma con queste informazioni l' opinione di ciascuno di noi cambierebbe. Io penso che se l'alleanza con UKIP deve terminare meglio andare da soli che male accompagnati. Per Beppe e per il M5S il programma è la cosa più importante e non ci si può alleare con chi è totalmente contrario ai 7 punti del programma del M5S in Europa (UKIP era abbastanza favorevole a quei 7 punti) per una manciata di poltrone. Se per contare qualcosa bisogna perdere la propria anima, la propria coerenza, la propria faccia forse meglio da soli ma con dignità. Non so chi consigli queste cose a Beppe (i democristiani nel m5s sono tanti) ma forse meglio non andare con ALDE evitando così di assomigliare agli altri", conclude Nuti.