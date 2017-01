Si amplia il numero di vaccini cui si accede e senza ticket

Roma, 13 gen. (askanews) - Con i nuovi Lea aumentano i vaccini gratuiti per bambini, giovani e anziani. In particolare, il testo del provvedimento precisa: "Sono state incluise tra i LEA vaccinazioni già previste dal Calendario nazionale 2012-2014 (contro pneumococco e meningococco C nei nuovi nati; HPV nelle undicenni); Sono state introdotte tra i LEA nuove vaccinazioni, previste dal nuovo Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017-2019:meningococco B, rotavirus e varicella nei nuovi nati; HPV nei maschi undicenni; meningococco tetravalente ACWY135 e richiamo anti-polio con IPV negli adolescenti; pneumococco e Zoster nei sessantacinquenni; le vaccinazioni per i soggetti a rischio di tutte le età, come indicato nel PNPV e in altre normative nazionali sull'argomento. Per tutte queste vaccinazioni è prevista l'offerta gratuita da parte dei servizi deputati alle attività vaccinali dislocati sul territorio nazionale. Trattandosi di prevenzione sanitaria di massa, e non prestazioni sanitarie di cura, i vaccini saranno completamente gratuiti, senza pagamento di alcun ticket". Di conseguenza: "i nuovi nati avranno diritto a cicli di base ed eventuali successivi richiami di vaccino per la prevenzione di difterite, tetano, pertosse, epatite B, polio, Haemophilus influenzae tipo b, pneumococco, meningococco B, rotavirus, morbillo, parotite, rosolia, varicella, meningococco C. Gli adolescenti avranno diritto a vaccino anti-meningococco tetravalente ACWY135 e vaccino anti-HPV. I soggetti di età 65 anni avranno diritto a: vaccino anti-influenzale stagionale; vaccino anti-pneumococco e vaccino anti-zoster. I soggetti a rischio di tutte le età: le vaccinazioni previste dal PNPV e da altre normative nazionali sull'argomento. ricovero)". Mpd ALE