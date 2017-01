Settima vittoria dell'Inter, Pioli: "Non poniamoci limiti"

Roma, 29 gen. (askanews) - Settima vittoria consecutiva per l'Inter in campionato, non consederando anche la coppa. Nel secondo anticipo della 22esima giornata di campionato i nerazzurri battono 3-0 il Pescara al Meazza grazie ai gol di D'Ambrosio, Joao Mario ed Eder. Con questo successo i nerazzurri scavalcano la Lazio al quarto posto in classifica. Ed il tecnico nerazzurro Setfano Pioli suona la carica: "Abbiamo giocato da squadra, contro un buon Pescara e abbiamo vinto meritatamente- Stiamo facendo delle buone cose, ma sono sicuro che possiamo fare meglio. Tanti giocatori possono rendere ancora di più - continua Pioli -: stiamo lavorando, ma non siamo ancora al nostro massimo. Questo gruppo è molto forte, ha tanta qualità: non deve porsi dei limiti". Ora Juve all'orizzonte: "Con la Juve è una partita molto importante per il nostro cammino in campionato - dice Pioli -, ma quella di martedì (in Coppa Italia, ndr) è determinante perché è da dentro o fuori contro un avversario difficile come la Lazio. Ci teniamo e vogliamo passare il turno: dobbiamo restare concentrati per la Coppa, poi penseremo al campionato. Ma posso dire che a Torino andremo per dare il massimo, con la voglia di superare un avversario molto forte e giocare da Inter". Adx