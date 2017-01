Sette le vittime del freddo in Italia

Roma, 7 gen. (askanews) - Il gelo che attanaglia l'Italia in queste ore ha fatto altre 2 vittime. Si tratta di un senza fissa dimora polacco, nato nel 1968, deceduto questa mattina a Firenze per assideramento e di un altro clochard morto a Milano (il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto il 5 gennaio - ma ne è stata data notizia oggi - in un palazzo abbandonato dopo una segnalazione al 118). Il primo, invece, si trovava in un giardino sito tra Lungarno Santa Rosa e le mura di San Frediano. Sono in corso accertamenti, ma sembra che la causa della morte sia assideramento. La salma e stata trasportata a medicina legale per l'esame autoptico. Salgono così a 7 le vittime del maltempo e del drastico calo di temperature: 4 persone erano decedute a Messina, Avellino, Latina e Aversa, e una donna ad Altamura, dopo essere scivolata sul ghiaccio. Mpd/Int2