Serie A, la Roma vince e riparte, il Napoli frena a Firenze

Roma, 23 dic. (askanews) - Vince la Roma che riduce il distacco sulla Juve capolista in attesa del recupero contro il Crotone. Pareggia il Napoli che allunga sulla Lazio ma perde due lunghezze dai giallorossi. Questi i verdetti della 18ma giornata di serie A. In coda pari del Palermo. Questi i risultati e la classifica: Mercoledì 21 dicembre: Inter-­Lazio 3-­0, 54' Banega, 56' Icardi, 66' Icardi Giovedì 22 dicembre Cagliari-­Sassuolo 4-­3, ­ 14' Sau (C), 29' Adjapong (S), 33' Lo. Pellegrini (S), 58' rig. Acerbi (S), 63' Borriello (C), 73' aut. Terranova (C), 76' Farias (C) Fiorentina-­Napoli 3­-3, ­ 25' L. Insigne (N), 52' Bernardeschi (F), 68' Mertens (N), 69' Bernardeschi (F), 82' Zarate (F), 94' rig. Gabbiadini (N) Palermo-­Pescara 1­-1, ­ 33' Quaison (Pa), 93' rig. Biraghi (Pe) Roma-­Chievo 3-­1 ­ 37' De Guzman (C), 45'+1' El Shaarawy (R), 52' Dzeko (R), 93' rig. Perotti (R) Sampdoria-­Udinese 0­-0 Torino-­Genoa 1­-0, ­ 49' Belotti Mercoledì 8 febbraio Ore 18:00 Crotone-­Juventus Ore 20:45 Bologna-­Milan Classifica: Juventus 42, Roma 38, Napoli 35, Lazio 34, Milan 33, Atalanta 32, Inter 30, Torino 28, Fiorentina 27, Chievo e Udinese 25, Genoa, Sampdoria e Cagliari 23, Bologna 20, Sassuolo 17, Empoli 14, Palermo 10, Crotone e Pescara 9. Adx