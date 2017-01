Serie A: la Roma sbanca Marassi e la Lazio affonda il Crotone

Roma, 8 gen. (askanews) - La Roma con un'autorete di Izzo sbanca Marassi e continua la rincorsa alla Juventus in cvampo questa sera contro il Bologna. Vittoria in extremis della Lazio con un gol di Immobile che torna a segnare dopo quattro mesi. Vince in trasferta l'Atalanta, 4-1 sul Chievo a Verona. Sassuolo e Torino pareggiano. Questi i risultati dell'ultima giornata del girone di andata del campionato di serie A. Empoli-Palermo 1-0, 33'st Maccarone (rig) Napoli-Sampdoria 2-1, 30'pt Hysai (aut, S), 32'st Gabbiadini (N), 50'st Tonelli (N) Udinese-Inter 1-2, 17'pt Jankto (U), 47'pt Perisic (I), 42'st Perisic (I) Chievo-Atalanta 1-4, 4'pt, 23'pt Gomez (A), 42'pt Conti (A), 17'st Pellissier (C), 24'st Freuler (A) Genoa-Roma 0-1, 36'pt Izzo (Aut, R) Lazio-Crotonee 1-0, 45'st Immobile Pescara-Fiorentina: rinviata Sassuolo-Torno 0-0 Milan-Cagliari ore 18 Juventus-Bologna ore 20.45 Classifica: Juventus 42, Roma 41, Napoli 38, Lazio 37, Atalanta 35, Milan 33, Torino 29, Fiorentina 27, Udinese, Chievo 25, Cagliari, Genoa, Sampdoria 23, Bologna 20, Sassuolo 18, Empoli 17, Palermo 10, Crotone e Pescara 9 Adx