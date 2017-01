Serie A, La Juve batte il Sassuolo, Roma ko contro la Sampdoria

Roma, 29 gen. (askanews) - Scatto Juve nella 22ma giornata di serie A. La formazione bianconera vince in trasferta sul Sassuolo 2-0 e porta a quaqrto i punti di vantaggio (con una partita da recuperare) sulla Roma battuta a Genova 2-1 dalla Sampdoria. Pareggio spettacolo tra Fiorentina e GFenoa (3-3) mentre il Milan è battuto a Udine 2-1. Il Crotone batte 4-1 l'Empoli con una tripletta di Falcinelli. Questi i risultati della 222esima giornata del campionato di serie A e la classifica: Lazio-Chievo 0-1, 45'st Inglese Inter-Pescara 3-0, 23'pt D'Ambrosio, 43'pt Joa Mario, 28'st Eder Torino-Atalanta 1-1, 16'pt Iago Falque (T), 21'st Petagna (A) Cagliari-Bologna 1-1, 19'st Destro (B), 47'st Borriello (C) Crotone-Empoli 4-1, 24'pt Stoian (C), 39'pt Mchelidze (E), 11'st Falcinelli (C), 46'st Falcinelli (rig, C), 47'st Falcinelli (C) Fiorentina-Genoa 3-3, 17'pt Ilicic (F), 5'st Chiesa (F), 12'st Simeone (G), 14'st Hiljemark (G), 17'st Kalinic (F), 41'st Simeone (G, rig) Sampdoria-Roma 3-2, 5'pt Bruno Peres (R), 21'pt Praet (S), 21'st Dzeko (R), 28'st Muriel (S) Sassuolo-Juventus 0-2, 9'pt Higuain, 25'pt Khedira Udinese-Milan 2-1, 8'pt Bonaventura (M), 31'pt Thereau (U), 28'st de Paul (U) Napoli-Palermo: ore 20.45 Classifica: Juventus 51, Roma 47, Napoli 44, Inter 42, Lazio 40, Atalanta 39, Milan 37, Fiorentina 34, Torino 31, Udinese, Chievo 28, Bologna, Sampdoria e Cagliari 27, Genoa 25, Sassuolo 24, Empoli 21, Crotone 13, Palermo 10, Pescara 9. Adx