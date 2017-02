Serata a Broadway per l'ex presidente Obama e la figlia Malia

Roma, 25 feb. (askanews) - Serata a Broadway per l'ex presidente americano Barack Obama, che ieri ha assistito allo spettacolo "The Price" di Arthur Miller insieme alla figlia maggiore Malia e all'ex consigliera Valerie Jarrett. Stando a quanto riportato oggi dal New York Times, Obama ha cercato di evitare i riflettori, arrivando nella sala dell'American Airlines Theater quando le luci erano appena state spente e andando a salutare il cast poco prima dell'intervallo, quando la sala era ancora al buio. Lo spettacolo è interpretato da Danny DeVito, Mark Ruffalo, John Turturro, Tony Shalhoub e Jessica Hecht. Solo a spettacolo finito, l'ex presidente, la figlia e Jarrett si sono uniti agli altri spettatori per una standing ovation agli attori, prima di essere scortati fuori dal teatro. Ed è stato allora che il pubblico si è accorto della loro presenza. Obama e la sua famiglia hanno evitato i riflettori dopo l'insediamento di Donald Trump; lasciata la Casa Bianca, l'ex presidente e la moglie Michelle hanno trascorso una vacanza nelle Isole Vergine Britanniche su invito di Richard Branson. Sim MAZ