Sequestrate 21 auto ad ambulante extracomunitario "nullatenente"

Genova, 21 dic. (askanews) - La Guardia di Finanza di Sarzana, in provincia di La Spezia, su disposizione del Tribunale di Lucca, ha eseguito una misura di prevenzione patrimoniale ai sensi del Codice Antimafia nei confronti di un cittadino extracomunitario fittiziamente nullatenente ma che di fatto aveva un tenore di vita e possedeva un patrimonio sproporzionato alle sue dichiarazioni fiscali. L'operazione è scaturita da un servizio volto al contrasto dello spaccio di stupefacenti, nel corso del quale è stato individuato un pregiudicato di origini marocchine residente in Italia, titolare di partita Iva come venditore ambulante, che negli anni aveva dichiarato redditi esigui o nulli. Secondo quanto accertato dalle fiamme gialle, al nordafricano risultavano invece intestati circa 50 tra automezzi e motocicli che, dopo l'acquisto, venivano trasferiti ad altri connazionali dediti allo spaccio in Versilia e in Val di Magra. L'autorità giudiziaria ha quindi emesso un decreto di sequestro preventivo, eseguito nei giorni scorsi dai finanzieri, finalizzato alla confisca di 21 autovetture, dei saldi attivi dei conti correnti e delle cassette di sicurezza a lui intestate. Fos/Int9