Mestre (Ve), 20 feb. (askanews) - "Non credo che andrò alla direzione dopo quello che è accaduto ieri. In queste ore mi confronterò ancora con i miei interlocutori. Però l'orientamento è quello che è emerso ieri quando si è consumata una rottura". Lo ha spiegato Roberto Speranza arrivando ad un incontro a Mestre insieme a Giuliano Pisapia all'indomani dell'assemblea del Pd che ha sancito una rottura nel partito.

"Ci aspettavamo che nella replica di Renzi - ha proseguito ancora Speranza - ci fosse un messaggio di riapertura di una discussione e questo non è avvenuto. Ha fatto una scelta molto chiara che va nella direzione di rompere il Pd. Questo mi amareggia molto e chiaramente apre dentro di noi una riflessione. In questo momento, da parte mia, non ci sono le condizioni per stare nel congresso", ha concluso.

Perde sempre più pezzi il Pd. Enrico Rossi è già "fuori" e si augura che anche Michele Emiliano sia "conseguente" con il comunicato congiunto firmato ieri. Il presidente della Toscana lo ha detto a 'Cartabianca', su Raitre. Quando gli viene chiesto se lui sia già fuori, Rossi risponde: "Beh, sì. Il Pd è diventato sempre più il partito di Renzi, non c'è spazio per una vera dialettica, si sarebbe dovuto aprire non ora ma già all'assemblea di dicembre". Per quanto riguarda Emiliano, Rossi ha detto: "Mi auguro che con Emiliano si possa andare avanti, poi però sta a lui prendere le sue decisioni e le sue responsabilità. Ieri abbiamo firmato un comunicato insieme, dopodiché bisogna essere conseguenti". Bnz/Sar/Adm/Int5