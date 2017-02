Selena Gomez da record su Instagram: ha 110 milioni di follower

Roma, 18 feb. (askanews) - Selena Gomez è sempre più la regina incontrastata di Instagram. La 24enne ex fidanzata di Justin Bieber ha superato il muro dei 110 milioni di followers, diventando così l'unica al mondo ad averli superati. "razie per i 110. Vi prometto che continuerò a prendermi cura della mia piattaforma e a dirvi la verità, ma soprattutto sappiate che ognuno di voi ha cambiato la mia vita». «Ve ne sono grata" ha scritto Selena Gomez sui social. Al secondo posto c'è sempre Taylor Swift con "soli" 98 milioni mentre al terzo posto c'è proprio Justin Bieber fermo a 78 milioni di seguaci. La gomez è da qualche giorno in radio con il singolo "It Ain't Me". Adx