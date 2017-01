Roma, 23 gen. (askanews) - Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca e soccorso presso la struttura alberghiera Rigopiano, sia all'interno dell'hotel che all'esterno. Il numero dei dispersi sale a 23 mentre è stata trovata un'altra vittima sotto le macerie dell'albergo0. sommerso da una valanga di neve lo scorso mercoledì. Il bilancio delle vittime accertate sale quindi a sei. La Prefettura di Pescara ha informato ieri che "i vigili del fuoco hanno individuato all'interno della struttura il corpo senza vita di una persona di sesso maschile. Sono in corso le operazioni di recupero". Risulta immodificata, intanto, la situazione sanitaria dei 9 sopravvissuti alla valanga e ricoverati all'ospedale di Pescara. "I quattro bambini - ha spiegato il nosocomio - sono stati trasferiti presso il reparto di Pediatria; quattro degli adulti nel corso del pomeriggio, eccetto il paziente operato, saranno trasferiti nei reparti di degenza". "Le condizioni del paziente operato ieri sono stazionarie. Il decorso post-operatorio regolare. Nei prossimi giorni potrà essere valutata la funzionalità dell'arto. Da lunedì, eccetto che per il paziente operato, verranno valutate le possibilità di dimissioni". Il prossimo bollettino sanitario è previsto per oggi alle ore 17. Int5