Sei kamikaze entrati in azione a Homs, decine i morti

Beirut, 25 feb. (askanews) - Diversi kamikaze si sono fatti esplodere contro le sedi delle forze di sicurezza a Homs, in Siria, uccidendo 42 persone, tra cui il capo dell'intelligence militare, generale Hassan Daabul, stretto alleato del presidente Bashar al-Assad. L'attacco è stato rivendicato dall'ex affiliata di al Qaida in Siria, il Fronte Fateh al-Sham (ex Fronte al Nusra), ed è stato messo a segno mentre a Ginevra sono in corso i colloqui tra regime e opposizione, sotto egida Onu, per cercare di mettere fine a quasi sei anni di guerra. Secondo quanto riportato dai media ufficiali, i kamikaze si sono fatti esplodere contro la sede della Sicurezza di Stato e quella dell'intelligence militare, situate rispettivamente nei quartieri di Ghouta e Mahatta, nel centro di Homs, terza città del Paese controllata dal 2014 dalle forze del governo. L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha riferito di 42 morti, mentre il governatore della provincia centrale di Homs, Talal Barazi, ha detto che ci sono stati 30 morti e 24 feriti. Secondo la televisione di Stato sono stati sei i kamikaze entrati in azione, uno dei quali "ha preso di mira il generale martire". Per il direttore dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, Rami Abdel Rahmane, gli attacchi odierni sono "i più audaci messi a segno" contro le forze del regime dopo l'attacco alla sede della sicurezza nazionale di Damasco del luglio 2012, quando rimasero uccisi, tra gli altri, il ministro della Difesa, il suo vice e cognato di Assad, così come il leader della cellula incaricata di sedare la rivolta poi sfociata in guerra. (segue, fonte Afp) Sim MAZ