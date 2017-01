Sedativi alla figlia di 3 anni: arrestata per tentato omicidio

Roma, 12 gen. (askanews) - Somministrava sedativi alla figlia ricoverata all'ospedale Bambino Gesù di Roma: i carabinieri hanno arrestato madre la trentenne con l'accusa di tentato omicidio. La bimba, infatti, andata in arresto cardiaco, è stata salvata due volte dai medici. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, in collaborazione con personale del comando provinciale di Napoli, hanno arrestato una 30enne di Napoli, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Roma, Ezio Damizia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, pm Maria Monteleone e Eleonora Fini, con l'accusa di tentato omicidio nei confronti della figlia di poco più di tre anni. Gli approfondimenti investigativi - spiegano i carabinieri - hanno consentito di accertare che "la trentenne, verosimilmente a causa della tensione coniugale esistente con il marito e con l'intenzione di attirare l'attenzione di quest'ultimo sugli interessi familiari e così rafforzare il loro legame, avrebbe deliberatamente, e senza alcuna prescrizione medica, somministrato alla figlia, mentre era ricoverata presso l'Ospedale Bambino Gesù, farmaci contenenti benzodiazepine in grado di procurare l'arresto cardiorespiratorio della piccola". Il provvedimento restrittivo si basa sui risultati investigativi acquisite dai militari di via in Selci, a seguito dei referti inviati dalla direzione sanitaria dell'ospedale Bambino Gesù, con i quali, lo scorso dicembre, erano stati segnalati due episodi di arresto cardiorespiratorio, apparentemente ingiustificati, a carico della piccola, salvata solamente grazie al tempestivo intervento di medici rianimatori. Cam