Se per andare in Usa dovrai fargli vedere cosa posti su Facebook

Governo Usa: per i visti possibili controlli sui contatti

New York, 31 gen. (askanews) - Il governo Trump sta valutando l'ipotesi, nell'ambito di un rafforzamento delle procedure per concedere i visti per l'ingresso negli Stati Uniti, di controllare le attività sui social media, su internet e i contatti sul telefono delle persone. Lo ha confermato il segretario alla Sicurezza nazionale, John Kelly, parlando con i giornalisti; ha specificato che si tratterebbe di una procedura "estrema". A24/Pca/Int2