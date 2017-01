Scuole al gelo, esposto in procura: Virginia Raggi risarcisca le famiglie

Roma, 10 gen. (askanews) - La vicenda delle scuole fredde della capitale finisce alla Procura della Repubblica di Roma. Il Codacons, a seguito delle tante proteste ricevute da parte di studenti, insegnanti e genitori e considerato il perdurare dei disagi, presenterà oggi un esposto alla magistratura capitolina chiedendo di indagare per il reato di interruzione di pubblico servizio. "L'impossibilità di frequentare gli istituti scolastici a causa delle temperature proibitive delle aule configura l'interruzione di un servizio pubblico quale è l'istruzione - spiega il presidente Carlo Rienzi - Per questo vogliamo sapere chi siano i responsabili di tale grave situazione e cosa abbia fatto il Comune di Roma per prevenire un disservizio così grave alla popolazione". E proprio contro l'amministrazione si scaglia il Codacons, che chiede al sindaco Raggi di risarcire le famiglie per i disagi e i danni subiti. "Tra ieri e oggi molti genitori, non potendo lasciare i figli piccoli in asili e scuole gelide, sono stati costretti a riportare i bimbi a casa, ricorrendo a ferie e permessi sul lavoro o pagando baby sitter - prosegue Rienzi - Un costo enorme per le famiglie che ora il Comune di Roma dovrà risarcire, se non vuole ritrovarsi sommerso da azioni legali da parte dei genitori". Rus-Int5