Scoperto il ceppo di meningite che ha ucciso la prof a Milano

Milano, 10 feb. (askanews) - E' stato il meningococco C la causa della meningite che ha colpito la professoressa di 54 anni morta ieri all'ospedale san Paolo di Milano. L'esito delle analisi ha confermato il ceppo che ha provocato la malattia, mentre nella scuola dove la donna insegnava è iniziata la profilassi antibiotica che scatta in questi casi. Ai contatti stretti dell'insegnante è stata offerta la profilassi antibiotica: si tratta di 115 studenti di 6 classi e 99 tra docenti e personale non docente. Ieri nell'istituto "Curie Sraffa" si è tenuto un incontro con genitori, studenti e docenti organizzata dalla struttura di profilassi malattie infettive e vaccinazioni di Ats Milano per dare le informazioni e rispondere alle domande del caso. "L'elevato numero di contatti individuati tra il personale - ha spiegato l'assessore al Welfare della regione Lombardia Gallera - è legato al fatto che il 7 febbraio si è svolto il collegio dei docenti nell'aula magna della scuola. Trattandosi di ragazzi con età compresa tra i 15 e i 17 anni, nel corso degli incontri sono state fornite anche indicazioni relative all'offerta regionale gratuita della vaccinazione antimeningococcica prevista per questa fascia di età e numerosi sono stati i momenti di confronto individuale nel corso dei quali sono stati approfonditi diversi aspetti della profilassi sia antibiotica sia vaccinale". mon-int5