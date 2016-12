Roma, 29 dic. (askanews) - Solo dopo pochi giorni dalla morte di George Michael, trovato senza vita nel suo letto la mattina di Natale a causa di un arresto cardiaco, pare siano stati trovati tre album inediti nel suo archivio privato. A rivelare la notizia è il "Mirror", il quale racconta che il cantante abbia impiegato tanti anni a lavorarci sopra e che alla fine, però, abbia deciso che non fosse il caso di pubblicarli. Sempre secondo il tabloid inglese i dischi si chiamerebbero: "Trojan Souls" che comprenderebbe anche una canzone postata e cancellata, ieri, dal compagno del cantante, Fadi Fawaz, e molte collaborazioni con artisti come Stevie Wonder ed Elton John, un altro intitolato "White Light" che avrebbe dovuto essere pubblicato dopo che Michael ne cantò la title track durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Londra del 2012 e un altro "Extended Play". George Michael verrà sepolto accanto alla madre Lesley, morta di cancro nel 1997, nella tomba di famiglia che si trova nel cimitero di Highgate, a nord di Londra. Adx