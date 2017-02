Schwarzenegger contro Trump: ci scambiamo di posto?

Roma, 2 feb. (askanews) - Arnold Schwarzenegger non si è fatto sfuggire l'occasione di usare Twitter per replicare al presidente Usa Donald Trump che stamani al breakfast di preghiera nazionale l'ha criticato per gli ascolti del reality show "Celebrity Apprentice". Parlando all'evento annuale di fronte al leader religiosi americani, Trump ha sottolineato il "tremendo successo" della sua conduzione di "Celebrity Apprentice" e attaccato l'ex governatore della California che l'ha sostituito nel programma quando Trump ha iniziato la sua corsa alla Casa Bianca. "Hanno assunto una grande, grande star del cinema, Arnold Schwarzenegger, pe prendere il mio posto e sappiamo com'è andata" ha detto Trump dal podio. "Gli ascolti sono finiti nella pattumiera. E' stato un disastro totale. E Mark (Burnett, produttore del programma) non scommetterà mai più contro Trump, e voglio che preghiamo per Arnold, se possiamo, per quegli ascolti". In un video su Twitter, Schwarzenegger suggerisce al presidente di scambiarsi di posto, così che Trump possa tornare a condurre il reality. "Hey Donald, ho una grande idea. Perchè non ci scambiamo di posto? Tu torni in tv, dato che sei un grande esperto di ascolti, e io vengo al posto tuo. Così finalmente la gente può tornare a dormire sonni tranquilli. Hmm?" afferma la star di Terminator. Un portavoce di Schwarzenegger ha anche rilasciato una dichiarazione ad ABC News dopo le parole di Trump. "Arnold prega che il presidente Trump cominci a migliorare il suo gradimento che è il peggiore nella storia per un nuovo presidente, prendendo sul serio il suo lavoro e lavorando in modo inclusivo" ha detto il portavoce Daniel Ketchellt. Bea/Int2